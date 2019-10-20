الوحدة يواصل الإبداع

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

واصل فريق الوحدة انطلاقته واستعاد وصافته في جدول الترتيب، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه الاتحاد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس (السبت) على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المحترف الوحداوي ماركوس غوليرمي في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعد تسديدة من خارج منطقة الثمانية عشر وتغير اتجاهها بعد أن ارتطمت بالمدافع الاتحادي عبدالمحسن فلاتة، وبذلك وصل الوحدة للمركز الثاني برصيد 15 نقطة فيما تراجع الاتحاد للمركز الثامن برصيده السابق 9 نقاط.

وساهم مدرب الاتحاد خوسيه سييرا في ظهور فريقه بمستوى متواضع بعد أن زج بالظهير حمدان الشمراني ليكون جناحا أيسر مع وضع المهاجم هارون كمارا في مقاعد الاحتياط، كما أشرك عبدالرحمن العبود على حساب عبدالعزيز البيشي، وإصراره على إشراك كارلوس فيلانويفا كمحور ثان، رغم أدائه المتواضع خلال اللقاءات السابقة التي خاضها مع الفريق. فيما قاد المدرب الوحداوي دانيال كارينيو فريقه لتحقيق الفوز الخامس على التوالي والمحافظة على شباك فريقه للمرة الرابعة على التوالي، وذلك لخططه المميزة بتكثيف الناحية الدفاعية والاعتماد على المرتدات.

وكان فريق الشباب تجاوز ضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، فيما انتصر النصر على مضيفه الرائد بهدفين نظيفين، وذلك ضمن لقاءات الجولة نفسها.

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فعلى استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، استطاع الشباب خطف فوز مستحق على ضيفه الاتفاق بهدفين لهدف، وجاء هدفا الشباب عن طريق سيبا (د: 26)، وكريستيان جوانكا (د: 74)، فيما جاء هدف الاتفاق عن طريق المحترف سيدريك يامبيري (د: 71).

وبذلك يصل الشباب للنقطة 12 ويحتل المركز الرابع، فيما تجمد الاتفاق عند رصيده السابق 6 نقاط وفي المركز 12.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حقق النصر 3 نقاط مهمة بعد أن تجاوز مضيفه الرائد بهدفين دون مقابل، وجاء هدفا النصر عن طريق عبدالرزاق حمدالله (د: 18)، ويحيى الشهري (د: 90+3). وشهد اللقاء في الدقائق الأخيرة خروج حارس الرائد عزالدين بن دوخة عن طوره، واحتج كثيراً على حكم اللقاء الألماني توبياس ويتز لاكتفائه بمنح نور الدين امرابط بطاقة صفراء نظير ضربه لعزالدين بن دوخة بدون كرة.

وبهذه النتيجة وصل النصر للمركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما بقي الرائد على نقاطه الخمس وفي المركز 14.