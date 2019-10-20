عبد الجواد أول عربي يدرب في البرازيل

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض) عين نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، لاعب المنتخب السعودي السابق محمد عبدالجواد، مدربا لفريق درجة الشباب بالنادي لمدة موسم واحد قابل للتجديد. وأصبح بذلك محمد عبدالجواد أول مدرب عربي يتولى تدريب ناد برازيلي. عين نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، لاعب المنتخب السعودي السابق محمد عبدالجواد، مدربا لفريق درجة الشباب بالنادي لمدة موسم واحد قابل للتجديد. وأصبح بذلك محمد عبدالجواد أول مدرب عربي يتولى تدريب ناد برازيلي. يذكر أن محمد عبدالجواد لاعب كرة قدم سعودي سابق، مواليد 1962، وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي والمنتخب السعودي. وتواجد محمد عبدالجواد مع المنتخب السعودي الفائز بكأس آسيا 1984 و1988، كما شارك في بطولة أولمبياد لوس أنجليس 1984، وشارك في نهائيات كأس العالم.



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