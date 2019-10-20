شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة سييرا والبديل زلاتكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس، محمد النعمي (جدة)

فتحت إدارة نادي الاتحاد خط مفاوضات مع الكرواتي «زلاتكو» مدرب الهلال والفيصلي والعين سابقا، بعد أن قررت رسميا إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا من قيادة الفريق الكروي الأول بعد خسارة الفريق من الوحدة في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعيين الوطني محمد العبدلي مؤقتا، وبحسب مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أكدت أن الفريق الكروي الأول يعيش حالة من الفوضى الإدارية والفنية غير المسبوقة، والتي احتج عليها لاعب الفريق المغربي مروان داكوستا مستغرباً اقتصار مدة التدريبات في الفريق الأول على 40 دقيقة فقط، وهو الأمر الذي تذمر منه عدد من اللاعبين وفي مقدمتهم اللاعبون المحترفون.

وفي الجانب الإداري، أكد مصدر خاص لـ«الخليج 365» أن لاعبي الفريق الكروي الأول دخلوا للمعسكر الإعدادي المخصص لمواجهة الوحدة في ساعة متأخرة (الساعة 12 ليلاً)، وانتقل اللاعبون عبر سياراتهم الخاصة على غير العادة، ولم يتوقف الحال عند هذا الحد، بل فضل المشرف العام على الفريق الكروي الأول بالنادي أحمد كعكي، حضور مباراة في دوري الأحياء التي أقيمت على ملعب الأسطورة، بدلا من التواجد بجانب اللاعبين في تدريبهم الأخير.

وكانت جماهير النادي حاصرت أنمار الحائلي، في منصة ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، مطالبة بتعديل أوضاع الفريق.