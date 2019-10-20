شكرا لقرائتكم خبر عن نادي العدالة غير موثق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

وثقت جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حساباتها في موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر» باستثناء فريق العدالة، الذي لم يوثق حسابه رسمياً ولم يضع الطائر الأزرق (علامة التوثيق) بجانب اسمه في حساب النادي بـ «تويتر»، وتسعى الإدارة العدلاوية جاهدة للعمل على توثيقه أسوة بكافة الأندية حتى يكون مرجعاً رسمياً لمن يبحث عن معلومات تخص النادي وتفريقه عن الحسابات الأخرى التي تحمل نفس الاسم.

وقد قام حساب نادي العدالة الذي تم إنشاؤه في شهر فبراير من عام 2013، بالتغريد والتفاعل لأكثر من 7058 تغريدة، فيما قام بتنزيل أكثر من 2695 مقطع فيديو وصورة، كما أبدى الحساب إعجابه بـ101 تغريدة.

ويحظى حساب نادي العدالة في «تويتر» بمتابعة ما يقارب (16851) متابعا، فيما يتابع حساب النادي 6 حسابات فقط وهي حسابات الهيئة العامة للرياضة بالإضافة إلى رعاة النادي، فيما لا يتابع حساب النادي الأحسائي تغريدات الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين.