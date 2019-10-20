شكرا لقرائتكم خبر عن عامر شفيع يغيب 10 أيام عن الفيحاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (الرياض) أعلن نادي الفيحاء لكرة القدم غياب حارس مرماه الأردني عامر شفيع لمدة 10 أيام، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته مع منتخب بلاده. أعلن نادي الفيحاء لكرة القدم غياب حارس مرماه الأردني عامر شفيع لمدة 10 أيام، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته مع منتخب بلاده. وتعرض شفيع للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الأردني مع منتخب نيبال ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وخضع الحارس الأردني للفحوصات الطبية التي أثبتت إصابته بكدمة في الكتف سيحتاج على إثرها إلى برنامج علاجي لمدة 10 أيام.



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