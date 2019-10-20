شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة تشغيل المنشآت توافق على نقل مباريات الروضة للملعب الرئيسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) تلقت إدارة نادي الروضة برئاسة خالد الخنيفر موافقة إدارة تشغيل المنشآت بالهيئة العامة للرياضة على نقل مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، من الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي تلقت إدارة نادي الروضة برئاسة خالد الخنيفر موافقة إدارة تشغيل المنشآت بالهيئة العامة للرياضة على نقل مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، من الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضة بالأحساء إلى الملعب الرئيسي، حيث بذلت إدارة النادي جهداً كبيراً قبل الحصول على الموافقة من خلال مخاطبة عدد من الجهات في هيئة الرياضة واتحاد القدم سعياً منها لتوفير ملعب ذي بيئة مناسبة للاعبين والجمهور. من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة نادي الروضة خالد بن إبراهيم الخنيفر شكره وتقديره لإدارة تشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة ولجنة المسابقات باتحاد القدم وإدارة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية على حرصهم واهتمامهم بنقل المباريات، مؤكداً أن النقل سيقود الفريق لتقديم مستويات مميزة في الدوري وحضور جماهيري كبير يليق باسم الكيان الروضاوي العريق.



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