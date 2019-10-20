شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يكسر سلبية 240 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

بعد 8 أشهر من تحقيق آخر فوز للفتح نجح النموذجي في تسجيل انتصاره الأول بالدوري بعد 240 يوماً خاض خلالها 15 جولة، خسر في عشر منها، وتعادل في خمس، ما جعله متذيل الترتيب بعد مرور 6 جولات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن النموذجي من كسر النتائج السلبية التي عاشها طيلة الجولات الـ15 بداية من الجولة الثانية والعشرين في دوري الموسم الماضي وصولا للجولة السادسة من دوري هذا الموسم.

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ونجح الفتح بالخروج من عنق زجاج بتسجيله فوز عريض على العداله في ديربي الأحساء بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليسجل أول انتصار هذا الموسم بعد 7 جولات ليتقدم خطوة بعد تركه المركز الأخير لضمك ويصعد للمركز الخامس عشر. وكان آخر فوز حققه الفتح الموسم الماضي وتحديدا في الجولة الواحدة والعشرين على حساب الأهلي في ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء بهدفين مقابل هدف في أسوأ سلسلة نتائج سلبية للفريق بتاريخه بدوري المحترفين.

وحقق النموذجي مكاسب أهمها تحقيق أول انتصار مع مدربه الجديد البلجيكي يانيك فيريرا بعد إقالة التونسي الخبير فتحي الجبال في فترة التوقف، كما أنه تقدم مركزاً وحيداً من مؤخرة الترتيب، وأصبح الفتح خامس أقوى هجوم بالدوري، لكنه في المقابل فإنه ثاني أسوأ دفاع بالدوري.

وسيخوض الفريق الفتحاوي لقاء مهماً أمام الفيحاء في المجمعة الجمعة القادمة في افتتاحية الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.