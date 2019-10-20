رازفان يرفض الراحة ويحذر اللاعبين

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 أغلق المدرب الهلالي رازفان ملف البطولة المحلية وفتح ملف البطولة الآسيوية، إذ أجرى أمس (السبت) اللاعبون الذين شاركوا أمام ضمك بصفة رسمية تدريبات استرجاعية، فيما أدى البقية تدريبات اعتيادية، وذلك استعداداً لمواجهة السد القطري بعد غد (الثلاثاء) ضمن إياب دور الأربعة والتي ستقام على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض، واعتمد الجهاز الفني على الجوانب اللياقية والبدنية، بعدها قسم الفريق إلى مجموعتين أجرى خلالها مناورة، واعتمد على نقل الكرة من لمسة واحدة واللعب على الأطراف. واجتمع المدرب الهلالي بلاعبي الفريق قبل انطلاقة التدريبات وحثهم على مضاعفة الجهد وبذل كل ما لديهم في اللقاء القادم، وعدم الاعتماد على نتيجة الذهاب التي انتهت لصالح الهلال (4-1)، إذ أكد بأن كرة القدم ليس فيها مستحيل.

أغلق المدرب الهلالي رازفان ملف البطولة المحلية وفتح ملف البطولة الآسيوية، إذ أجرى أمس (السبت) اللاعبون الذين شاركوا أمام ضمك بصفة رسمية تدريبات استرجاعية، فيما أدى البقية تدريبات اعتيادية، وذلك استعداداً لمواجهة السد القطري بعد غد (الثلاثاء) ضمن إياب دور الأربعة والتي ستقام على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض، واعتمد الجهاز الفني على الجوانب اللياقية والبدنية، بعدها قسم الفريق إلى مجموعتين أجرى خلالها مناورة، واعتمد على نقل الكرة من لمسة واحدة واللعب على الأطراف. واجتمع المدرب الهلالي بلاعبي الفريق قبل انطلاقة التدريبات وحثهم على مضاعفة الجهد وبذل كل ما لديهم في اللقاء القادم، وعدم الاعتماد على نتيجة الذهاب التي انتهت لصالح الهلال (4-1)، إذ أكد بأن كرة القدم ليس فيها مستحيل.

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