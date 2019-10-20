بنو قادس.. صدارة وبس

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية حصد النقاط، ووسع فارق الصدارة مع أقرب ملاحقيه الثقبه إلى 6 نقاط ، إثر فوزه على نظيره الخليج 3-1 ضمن منافسات الجولة الـتاسعة من دوري كأس الأمير واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية حصد النقاط، ووسع فارق الصدارة مع أقرب ملاحقيه الثقبه إلى 6 نقاط ، إثر فوزه على نظيره الخليج 3-1 ضمن منافسات الجولة الـتاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ويسعى القدساويون لمواصلة الانتصارات خلال المباريات القادمة، والعودة سريعا إلى دوري المحترفين السعودي، ويحتل فريق القادسية المركز الأول في سلم الترتيب برصيد 22 نقطة. من جهته، أكد رئيس نادي القادسية مساعد الزامل أن مشوار الفريق ما زال طويلاً في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، مباركا للاعبين وجماهير القادسية النتيجة التي حققها أمام الخليج، والتي جاءت بتضافر جهود الجميع من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية. وأشاد الزامل بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في المباراة، مؤكدا أن فريقه يسير بالطريق الصحيح، وثقته كبيرة باللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التي تسعد جماهيرهم خلال الجولات القادمة.



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