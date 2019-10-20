المظاهرات تشل الملاعب اللبنانية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت) أجّل الاتحاد اللبناني لكرة القدم مباريات الأسبوع الرابع من بطولة لبنان، إلى جانب مباريات بطولة الدرجة الثانية ودوريات الفئات العمرية وكرة القدم النسائية، بسبب الأوضاع الراهنة في البلد، كما جمدت بعد مسابقات الألعاب المختلفة، بسبب المظاهرات التي تشهدها مناطق عديدة في لبنان اعتراضاً على الأوضاع المعيشية، وقال اتحاد الكرة اللبناني في بيان أصدره أمس الأول: «بعد استمرار التطورات الراهنة في البلاد، قررت لجنة الطوارئ في الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المقررة لهذا الأسبوع لبطولات الدرجتين الأولى والثانية ودوري الفئات العمرية وكرة القدم النسائية ودوري فرق الفتيات إلى موعد يحدد لاحقا».

أجّل الاتحاد اللبناني لكرة القدم مباريات الأسبوع الرابع من بطولة لبنان، إلى جانب مباريات بطولة الدرجة الثانية ودوريات الفئات العمرية وكرة القدم النسائية، بسبب الأوضاع الراهنة في البلد، كما جمدت بعد مسابقات الألعاب المختلفة، بسبب المظاهرات التي تشهدها مناطق عديدة في لبنان اعتراضاً على الأوضاع المعيشية، وقال اتحاد الكرة اللبناني في بيان أصدره أمس الأول: «بعد استمرار التطورات الراهنة في البلاد، قررت لجنة الطوارئ في الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المقررة لهذا الأسبوع لبطولات الدرجتين الأولى والثانية ودوري الفئات العمرية وكرة القدم النسائية ودوري فرق الفتيات إلى موعد يحدد لاحقا».

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