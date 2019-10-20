شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات القوات المسلحة تشارك في بطولة العالم بـ5 ألعاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

شاركت منتخبات القوات المسلحة في منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة، التي اُفتتحت أمس السبت وتستضيفها مدينة ووهان الصينية حتى 28 من الشهر الحالي.

وبدأ حفل الافتتاح الذي أقيم بالملعب الرئيسي لمدينة ووهان الرياضية، باستعراض دخول المنتخبات المشاركة، التي بلغ عددها 120 منتخباً من القارات كافة، التي قدمت للمنافسة في 23 لعبة كأكبر حدث رياضي عالمي بعد الأولمبياد الصيفية.

وكان رئيس بعثة المنتخبات الرياضية السعودية العسكرية العميد الركن شداد بن طالع العمري، أشاد بحماس المنتخبات واللاعبين الذين يمثلون قواتنا المسلحة، وذلك في 5 ألعاب هي (ألعاب القوى وتنس الطاولة والتايكوندو والدراجات والرماية)، حيث ستنطلق منافسات هذه الألعاب بين المشاركين للظفر بالمراكز الأولى وتحطيم الأرقام الدولية.

يذكر أن المنتخبات الرياضية للقوات المسلحة تحظى بدعم من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وبمتابعة من رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم، لتذليل المصاعب كافة وتسهيل إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية لتأهيل لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولات الرياضية العالمية.