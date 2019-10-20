اتحاد المبارزة يعتمد لجنة الانضباط

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض) عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة اجتماعه الرابع برئاسة أحمد الصبان، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض. عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة اجتماعه الرابع برئاسة أحمد الصبان، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض. وأقر مجلس الإدارة إعادة تشكيل إدارة الانضباط برئاسة المهندس عامر المبيض، واعتماد لائحة المسابقات والبطولات الداخلية ولائحة مكافآت اللاعبين والمدربين. وناقش مجلس الإدارة سُبل تطوير وزيادة أكاديميات الاتحاد والاطلاع على التقارير المقدمة من عبدالله السنيد المدير التنفيذي للاتحاد التي شملت تقارير مالية وإدارية واللوائح.



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