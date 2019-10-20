حرمان الاتحاد و6 أندية من الرخصة الآسيويةحرمان الاتحاد

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) رفضت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين منح أندية (الوحدة، الرائد، الاتحاد، الحزم، أبها، ضمك، والعدالة) الرخصة الآسيوية لعدم استيفائهم المعايير الإلزامية ( رفضت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين منح أندية (الوحدة، الرائد، الاتحاد، الحزم، أبها، ضمك، والعدالة) الرخصة الآسيوية لعدم استيفائهم المعايير الإلزامية ( الرياضية ، البنى التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية)، المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعها الذي انعقد مساء أمس الأول في مقر الرابطة بمدينة الرياض، برئاسة محمد السليم رئيس لجنة التراخيص، وحضور أعضاء اللجنة المحامي ناصر العوهلي، والمدقق المالي حسن الناصر، ومقرر اللجنة عبدالله العسيري، إلى جانب المدير التنفيذي للرابطة ومدير إدارة تراخيص الأندية عبدالعزيز الحميدي، ومساعد مدير الإدارة ثامر المرشد. وقررت اللجنة الموافقة بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2019-2020 لأندية (النصر، الهلال، التعاون، الأهلي، الشباب، الفيصلي، الفتح، الاتفاق، والفيحاء) وذلك بناء على استيفائهم المعايير الإلزامية. وأبانت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف بشأن القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال (5 أيام عمل) من تاريخ إخطارها بالقرار، وفق الإجراءات المحددة في لائحة تراخيص الأندية.



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