شكرا لقرائتكم اليوم .. انطلاق دورى المظاليم بـ 6 مواجهات نارية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق في الثالثة من عصر الييوم الأحد المُقبل منافسات دوري القسم الثاني المصري بثوبه الجديد بـ ست مواجهات من العيار الثقيل تشهدها ملاعب أندية الصعيد، بينما تستكمل المنافسات فى المجموعات الاخرى غدا لمجموعة القاهرة وبعد غدا الثلاثاء لاندية بحرى.

منافسات الموسم المنتظر ستكون غاية في الصعوبة وأكثر سخونة وإثارة مقارنة بالمواسم السابقة، خاصة بعد التعديلات الجوهرية الجديدة التي أجرتها الجبلاية في المسابقة بتقليص عدد فرق كل مجموعة إلى أثني عشر فريقُا يصعد منها الأول مباشرًا للممتاز ، ويهبط أخر خمس فرق من المجموعات الثلاث إلى القسم الثالث .

ففي المجموعة الأولى " الصعيد " التي تقص شريط مواجهات الجولة الافتتاحية هذا الموسم، يلتقي المنيا بقيادة سمير كمونة مع سوهاج بقيادة نبيل محمود في مواجهة تحمل صفات القطبين الأهلي والزمالك، كما يستضيف ديروط تليفونات بني سويف، والوافد الجديد بترول أسيوط مع طهطا ، وبني سويف مع شبان قنا ، في الجيزة يلعب الإعلاميين مع البنك الأهلي الصاعد من القسم الثالث والفيوم مع الألمونيوم .

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فعلى ستاد الجامعة يستضيف فريق المنيا نظيره سوهاج فى لقاء جماهيرى صعب للطرفين نظرا للقيادة الفنية القوية لكلا الفريقين حيث يطمح سمير كمونة فى الحصول على الثلاث نقاط لمواصلة المشوار من البداية بينما يحاول نبيل محمود قيادة أبناء سوهاج للخروج بنتيجة إيجابية تعينه على المنافسة أيضا فى ظل الصراع المحتدم على القمة هذا الموسم فى مجموعة الصعيد .

فى الوقت نفسه يستضيف ديروط بقيادة محمد يوسف نظيره تليفونات بنى سويف فى مواجهة متكافئة فى ظل تقارب المستوى بين الفريقين اصحاب المراكز المستقرة بالوسط خلال المواسم الاخيرة .. بينما يحل طهطا ضيفا ثقيلا على العائد لدورى القسم الثانى بترول أسيوط فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته فى ظل تدعيم البترول بلاعبين جيدين ..كما يلتقى بنى سويف مع شبان قنا فى مواجهة سهلة نظريا لأصحاب الأرض نظرا لفارق الإمكانيات بينهما.

وفى مدينة 6 أكتوبر يستضيف الإعلاميين الحصان الاسود الموسم الماضى منافسه فريق البنك الاهلى الصاعد حديثا لدورىا لقسم الثانى على زعامة الجيزة حيث فريقين يمتلكان القوة والامكانيات والاجهزة الفنية الخبرة وتختتم المباريات بمواجهة الفيوم تحت قيادة محمد محسن ابوجريشة فريق الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى .