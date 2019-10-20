«مرتضي منصور» يفتح النار على « الخطيب» : خليك عنتر بن شداد ومتلعبش مباراة الجونة

الموجز
قال المستشار "مرتضي منصور" رئيس الزمالك : لن نستكمل الدوري لو تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة
وتابع موجها حديثه لكابتن "محمود الخطيب" رئيس الأهلي : “أنت عنتر بن شداد لو لعبت مباراة الجونة ستخسر كل جماهير الأهلي كن رجلًا للنهاية ولا تلعب مباراة الجونة”.
وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم" , والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" : قولت لن أذهب لمباراة مصر المقاصة ونفذت كلامي أريد منك أن تفعل مثل ما فعلت وتنفذ كلامك .
وأختتم قائلا : خوضت مباراة المقاولون العرب غصب عني وأحترامًا لقرار الأمن , إذا لم يلعب الأهلي والجونة المباراة وفي حالة عدم خصم 3 نقاط لكل فريق سأذهب للعب في دوري بشالوش .
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