شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الاحد فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة بيراميدز والمقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الاثنين على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز . ومن المقرر أن يعلن مختار مختار قائمة الـ 18 لاعب التى ستدخل معسكر مغلق استعداداً لبيراميدز عقب المران الأخير . ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مباراتين وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف. وفاز الإنتاج الحربى على نظيره انبى بهدف دون رد فى إطار مباريات الاسبوع الرابع للدوري الممتاز .

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