سوبر كورة ..مرتضى منصور يهدد بعدم استكمال الدورى حال تأجيل لقاء الأهلى والجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بعدم استكمال مسابقة الدورى المصرى الممتاز حال تأجيل لقاء الأهلى والجونة المقرر له الأربعاء المقبل. ولم يقم الأهلى بعمل أى ترتيبات تخص رحلة سفر الفريق للجونة، فى الوقت الذى أكدت فيه الإدارة الحمراء أن القرار الأخير مرهون بمباحثات اللجنة الخماسية، التى تدير الكرة المصرية فى هذا الشأن، قبل إصدار قرارها النهائى بخصوص إقامة مباراة الأهلى والجونة أو تأجيلها. كان الأهلي قد أعلن فى بيان رسمى، احترامه للرؤية الأمنية التي تقرر على إثرها تأجيل مباراة القمة، إلا أنه أكد رفض لعب أى مباراة فى مسابقة الدورى قبل أن يخوض مواجهة الزمالك. لمتابعة باقى التصريحات والتفاصيل اضغط هنا

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