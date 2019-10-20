شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يبدأ معسكره المفتوح اليوم بمشاركة 24 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب الشباب مواليد 2001 معسكرًا مفتوحًا اليوم الأحد وحتى 29 من شهر أكتوبر الجاري يلعب خلاله 3 مباريات ودية مع فرق أندية القسم الثاني.

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وضمت القائمة 24 لاعبا هم ، حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف ووالعربى بدر من الأهلى، وأحمد عيد وأسامة فيصل من الزمالك، وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى من انبى، وايهاب العايدى وزياد فرج من المصرى، ومحمد الشناوى وومحمود عباس من بتروجت، وعماد ميهوب وابراهيم عادل من بيراميدز، وزياد عماد من الجونة، وحمادة فاروق من المقاصة، وفارس مجاهد من سموحة، وحازم هانى من المنصورة، وعبد الغنى محمد من الاتحاد، ومحمود صابر من المستقبل وحسام حسن من غزل المحلة، ويوسف المجيد لاعب هيرتا برلين الألمانى.

وحدد الجهاز الفنى لمنتخب الشباب يوم 23 أكتوبر الجارى لمواجهة الفريق الأول لنادى أبو قير وديا، و26 أكتوبر لمواجهة إسكو ، ويختتم مبارياته الودية يوم 29 أمام طنطا.