شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع إف سي مصر والزمالك يواجه المقاولون.. منافسات دوري الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها، الأهلي وإف سي مصر، والزمالك والمقاولون العرب.

كانت الجولة الماضية قد شهدت أكثر من نتيجة مثيرة كان أبرزها اكتساح بيراميدز لحرس الحدود برباعية مقابل هدف، فيما تغلب إف سي مصر على المصري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي ملعب الفريق البورسعيدي ، و أحرز الأهداف رامبو وسليمان ، وأحمد سمير.

و يهيمن بيراميدز على صدارة الدوري برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي الذي تتبقى له مباراة أمام طنطا، فيما رفع اف سي مصر رصيده إلى النقطة 11.

وجاءت مباريات الجولة السابعة كالتالي:

الاسماعيلي x الجونة

أسوان x الانتاج الحربي

وادي دجلة x طنطا

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الأهلي x إف سي مصر

طلائع الجيش x حرس الحدود

بيراميدز x سموحة

المقاولون x الزمالك

مصر المقاصة x الاتحاد السكندري

إنبي x المصري