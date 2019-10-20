أمير مرتضى: أطالب جماهير الزمالك بعدم المبالغة فى الفوز أو الخسارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور الشرف العام على الكرة بالزمالك، إن فريقه كان يحتاج الفوز الذى حققه على المقاولون بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة المقدمة من الأسبوع الخامس ببطولة الدورى الممتاز.
وأكد أمير مرتضى فى تصريحات تلفزيونية إن فوز الزمالك على المقاولون جاء فى توقيت مهم، مطالبا الجماهير بعدم المبالغة فى الفرحة أو الحزن حتى لا يؤثر ذلك على مستوى اللاعبين.
أضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك إن تركيز اللاعبين ينصب فى الفترة المقبلة على لقاء جينيراسيون فوت بطل السنغال فى إياب دور الـ32 من بطلوة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الخميس المقبل.
تابع أمير مرتضى منصور: "في استفزاز بيحصل للاعيبة الزمالك بقالنا 4 مباريات وبالذات من لاعيبة الفريق السابقين اللي كانوا بيلعبوا مع الفريق، من حقهم يلعبوا برجولة وشرف بس من غير استفزاز".
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