محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استحالة إقامة مباراة القمة أمام الأهلي يوم 28 أكتوبر المقبل في ظل استمرار سبب تأجيلها من قبل.
وأشار منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن الزمالك لن يستكمل مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري إذا تأجلت مواجهة الأهلي أمام الجونة.
وقال رئيس الزمالك: "الظرف الأمني الذي تسبب في تأجيل مباراة القمة من قبل ما زال قائمًا، ولذلك من المستحيل أن نلعب القمة يوم 28 أكتوبر".
واختتم: "إذا تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة فالزمالك لن يستكمل الدوري، المباراة ستقام -غصب عن الفريقين-".
وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي، رفضه التام لخوض أي مباراة في الدوري المصري قبل إقامة مباراته أمام الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلنها: سننسحب إذا تأجل لقاء الأهلي والجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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