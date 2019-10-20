مرتضى: ثنائي اتحاد الكرة مرعوب من الأهلي..وأتمنى أن يتمسك الخطيب بموقفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الثنائي عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، وحسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، خائفان من إدارة الأهلي -حسب وصفه-.
وأشار منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أنه يتمنى تمسك محمود الخطيب رئيس الأهلي بموقفه من عدم خوض لقاء الجونة المقبل وعدم التراجع عنه.
وقال رئيس الزمالك: "عمرو الجنايني يقول أنه زملكاوي، ولكنه لم يقم بزيارتنا بعد الفوز بالبطولة الأفريقية لكرة اليد وتوجه لزيارة الأهلي والاحتفال معه بالتتويج بالدوري".
وأكمل: "الجنايني مرعوب من الأهلي، لا أريد أن أسمع أي شخص يقول عنه أنه زملكاوي بعد الآن، كل من يدعون أنهم زملكاوية يقومون بتدمير النادي".
وأضاف: "الزناتي رئيس لجنة المسابقات يقول عن نفسه أنه زملكاوي أيضًا، ولكنه مرعوب أيضًا من الأهلي، فهو يعمل مع نادر شوقي".
واختتم: "محمود الخطيب خسر الدولة بالبيانات التي يقوم بنشرها، ولذلك لا أريده أن يخسر جماهير الأهلي إذا لعب مباراة الجونة، أتمنى أن يتمسك بموقفه".
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