مرتضى منصور: الزمالك سينسحب من الدوري الممتاز في هذه الحالة

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز في حال إلغاء مواجهة الأهلي والجونة المقرر لها الأربعاء المقبل.

قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إن اللائحة

واضحة وفريق الزمالك واجه المقاولون احتراما لقرارات اتحاد الكرة وكذلك احتراما لقرار الأمن.

أضاف: "إذا تم إلغاء مباراة الأهلي والجونة لن نستكمل

الدوري، كلامي واضح". اختتم: "الزمالك واجه المقاولون وفي حال عدم حضور الأهلي أو الجونة الأربعاء يجب تطبيق اللائحة بخصم نقاط منهما".

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على المقاولون أمس بهدفين مقابل هدف بالجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.