ودية 8 نوفمبر .. أولى الأزمات أمام حسام البدري في منتخب مصر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعيه لخوض مباراة ودية مع جيبوتي أو ليبيريا يوم 8 نوفمبر المقبل بدون اللاعبين المحترفين.
وتعد المباراة أزمة للجهاز الفني لمنتخب مصرلسببين، الأول، هو رغبة اتحاد الكرة في إقامة مباريات دوري الـ64 والـ32 للكأس في الفترة من 1 لـ9 نوفمبر المقبل.
أما السبب الثاني، فيتمثل في افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأوليمبياد، حيث يلتقي المنتخب الأوليمبي مع مالي على ملعب ستاد القاهرة الدولي.
وبات الاتجاه الأقرب تعديل موعد المباراة لتقام في يوم آخر بدلًا من 8 نوفمبر أو التراجع عن خوضها.
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