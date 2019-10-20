استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للأندية

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استبعاد جهاد جريشة الحكم الدولي، من بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق خلال الأيام المقبلة. العالم للأندية التي تنطلق خلال الأيام المقبلة. وكانت لجنة الحكام اختارت جريشة ومعه المساعد الدولي محمود أبو الرجال للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، قبل أن تقرر استبعاد جريشة بسبب تراجع مستواه الفترة الأخيرة.

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