إيقاف أحمد العدوي بسبب أخطائه في لقاء الاتحاد ووادي دجلة

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، على إيقاف الحكم أحمد العدوي، بسبب أخطائه فيلقاء الاتحاد السكندري ووادي دجلة في الجولة الرابعة للدوري.
ويرى مسئولو اللجنة أن العدوي أخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للاتحاد السكندري بجانب إلغاء هدف صحيح بداعي التسلل، ولذا تقرر إيقافه.
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