رياضة | لاعب مصري يزين قائمة منتخب فرنسا للشباب للمشاركة في كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب مصري يزين قائمة منتخب فرنسا للشباب للمشاركة في كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد اللاعب المصري الشاب هيثم حسن في قائمة منتخب فرنسا للشباب المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 18 عام المقرر إقامتها هذا الشهر في البرازيل.

ويقدم الخليج 365 الرياضي 5 معلومات عن اللاعب الشاب هيثم حسن:

هو من مواليد 8 فبراير عام 2002 ،يلعب في مركز الجناح الأيمن وخط الوسط ومثل منتخب فرنسا لأقل من 17 سنة و شارك في 5 مباريات و سجل هدفين.

اللاعب الشاب من أب مصري و أم تونسية و يحمل الجنسية الفرنسية وكانت عدة فرق أوروبية تابعته على غرار توتنهام الإنجليزي و برشلونة الاسباني وتقدم فريق واتفورد الإنجليزي بعرض رسمي فاق مليوني يورو لضمه و لكن إدارة فريقه شاتورو الفرنسي رفضت ذلك .