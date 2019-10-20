رياضة | أمير مرتضى يكشف سبب العصبية المستمرة مع لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يكشف سبب العصبية المستمرة مع لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز اليوم على نادي المقاولون العرب بعد مباراة صعبة أمام منافس قوي .

وقال أمير في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث: " فوز اليوم هو تصحيح مسار بعد حالة التذبذب الأخير وعلى منافس شرس .

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وأضاف: " خسارة نقطين في بداية المشوار في بطولة الدوري ليس نهاية المطاف ، ليس أمامنا الكثير والخطوة المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار: سبب العصبية في مبارايات الزمالك الأخيرة مصدرها من لاعبي الزمالك السابقين والذين يواجهون فريقهم في الوقت الحالي وذلك لاثبات أنفسهم ، ولكن الفرق الكبرى قادرة على التعامل مع هذه الأجواء التي تعد تدريب جيد للفريق في البطولات الإفريقية.

وأختتم: مصطفى فتحي جاهز 100% للمشاركة في المبارايات في الفترة القادمة وأصبح تحت أمر الجهاز الفني الذي سيعطيه على مراحل، بينما محمد حسن سيعود بعد ثلاثة أسابيع.