رياضة | ميسي يتحدث عن مواجهة فان دايك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتحدث عن مواجهة فان دايك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني عن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه مدافع صلب يصعب تجاوزه في الملعب.

وقال "ميسي" في تصريحات لصحيفة "ماركا" الاسبانية: " فان دايك يعرف كيف يتحكم في توقيته جيدًا، وينتظر اللحظة المناسبة للإنقضاض على المهاجم".

وأضاف: " فان دايك رغم أنه ضخم البنية وطويل، لكنه سريع ويتمتع بخفة الحركة، وتساعده خطواته الطويلة على التحرك بسرعة، وهو مميز في الهجوم والدفاع، خاصة وأنه يسجل أهداف".

واختتم تصريحاته: " أنا مستمتع في برشلونة وسعيد بالمعيشة في المدينة هنا، ولا أفكر في مغادرة النادي الأفضل بالعالم".