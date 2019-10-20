شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد ينتظر عرض ثالث من الأمير محمد بن سلمان لشراء النادي والان مع التفاصيل

‏قالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي تنتظر وصول عرض ثالث من ولي العهد السعودي الأمير محمد بـن سلمان، لشراء النادي بعدما رفض العرض الأخير البالغ 3 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن الأمير محمد بن سلمان قريب من تقديم عرض ثالث لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد نية الجلايزر ببيع حصتهم من النادي.

ويمر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بظروف صعبة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج ".