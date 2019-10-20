شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد ينتظر عرض ثالث من الأمير محمد بن سلمان لشراء النادي والان مع التفاصيل
قالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي تنتظر وصول عرض ثالث من ولي العهد السعودي الأمير محمد بـن سلمان، لشراء النادي بعدما رفض العرض الأخير البالغ 3 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن الأمير محمد بن سلمان قريب من تقديم عرض ثالث لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد نية الجلايزر ببيع حصتهم من النادي.
ويمر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بظروف صعبة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج ".
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد ينتظر عرض ثالث من الأمير محمد بن سلمان لشراء النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.