بايرن ميونخ يتعثر مرة أخرى

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هز ألفريد فينبوغاسون الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليخطف أوغسبورغ التعادل 2-2 مع ضيفه بايرن ميونخ السبت، ويحرمه من الصعود لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وصعق أوغسبورغ ضيفه حامل اللقب بهدف ماركو ريشتر بعد 28 ثانية، عقب ضربة رأس من راني خضيرة.
وأدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل في الدقيقة 14 بضربة رأس، بعد تمريرة سيرج غنابري العرضية المتقنة ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في الدوري.
وهز المهاجم البولندي الشباك في أول 8 مباريات في الدوري، ليعادل رقم بيير إيمريك أوباميانغ القياسي الذي حققه قبل 4 سنوات، ويعتبر ليفاندوفسكي هداف أوروبا هذا الموسم بفارق كبير عن ملاحقيه في الدوريات الأخرى.
وسدد غنابري، الذي رد القائم محاولته قرب نهاية الشوط الأول، كرة منخفضة في مرمى توماس كوبيك حارس أوغسبورغ ليمنح بايرن التقدم في الدقيقة 49.
وأنقذ كوبيك محاولات من كينغسلي كومان وليفاندوفسكي قبل أن يخطف فينبوغاسون التعادل في اللحظات الأخيرة.
وظل بايرن في المركز الثالث وله 15 نقطة متأخرا، بنقطة عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر، الذي يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند في وقت لاحق السبت.
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