شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يطمئن على الخطيب بعد «حقن» العمود الفقرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، عملية حقن فى العمود الفقرى، أمس الأول، تحت إشراف أحمد فرهود، الطبيب المعالج لرئيس النادى الأهلى، ومساعد الطبيب الألمانى الذى يتابع حالته، وعاد لمنزله بعد إجراء العملية.

وقام أعضاء مجلس إدارة النادى، وقياداته التنفيذية بزيارة الخطيب، أمس السبت، بعد خضوعه لعملية الحقن فى الفقرات والجذور العصبية بالظهر، بعد الآلام القاسية التى شعر بها خلال الفترة الماضية.

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ونصح أحمد فرهود، الطبيب المعالج لمحمود الخطيب، «بيبو» بضرورة الراحة لفترة لا تقل عن 3 أسابيع قبل السفر لألمانيا، لإجراء جراحة محتملة فى العمود الفقرى. ويتواجد الخطيب تحت الملاحظة الطبية فى الوقت الحالى بعد إجرائه عملية الحقن، من أجل التعافى من آلام الظهر التى تعرض لها مؤخرًا.

وكشف فرهود أن العملية جاءت نتيجة الآلام القاسية التى شعر بها الخطيب خلال الفترة الماضية، وقال: «الخطيب سبق وأن أجرى 3 عمليات جراحية من قبل فى المخ والرقبة والظهر، ومن ثم تم الاتجاه إلى اتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحى الرابع، الخطيب فى حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافى من آلام الظهر التى تعرض لها مؤخرًا».

وأضاف: «الخطيب سبق وأن أجرى إحدى العمليات الجراحية فى ألمانيا قبل سنتين لاستئصال الانزلاق الغضروفى ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة فى نفس منطقة العملية بسبب المجهودات الكبيرة التى يقوم بها». كان الخطيب قد قام بعرض نفسه مؤخرًا على الطبيب الألمانى بيرتا لانفى والذى تواجد فى زيارة لأحد المستشفيات بالإسكندرية. ومن المقرر أن يسافر بيبو إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل لعرض نفسه على الطبيب الألمانى لمتابعة حالته الصحية بعد عملية الحقن التى خضع لها ومعرفة ما إذا كان هناك تدخل جراحى أم لا.