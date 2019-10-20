شكرا لقرائتكم خبر عن «الجونة» يرفض ضغوط «الجبلاية» لخوض مباراة الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد نادر شوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة التى تدير نادى الجونة، رفضه خوض مباراة الأهلى، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

وأبلغ «شوقى» مسؤولى اتحاد الكرة، صباح أمس السبت، بأن فريقه لن يخوض المباراة تحت أى ظرف، وعليهم إيجاد حل لمشكلة تأجيل مباراة الأهلى والزمالك، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وتساءل: كيف لفريقه أن يخوض مباراة أكثر من منافسه الحاصل على راحة أكثر من الأيام؟!.

وأكد «شوقى» أن «الجونة» أعلن تضامنه التام مع الأهلى، وعلى مسؤولى «الجبلاية» حل الأزمة مع الأهلى بعيدًا عن ناديه.

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وقال «شوقى»: «كنا نأمل فى انتظام المسابقة، كما أُعلن من قبل من جانب اللجنة المؤقتة، المُكلَّفة بإدارة مجلس إدارة اتحاد الكرة، ولكن الواضح أن جميع الوعود تبخرت».

وكشف مصدر مقرب من الإدارة أن النادى تلقى محاولات عديدة من جانب بعض مسؤولى «الجبلاية» لتغيير موقف النادى والموافقة على خوض المباراة لإنهاء الأزمة، خصوصًا أن تأجيلها سيزيد من تأزم موقف المسابقة قبل إيقافها نظرًا لإقامة بطولة الأمم الإفريقية، إلا أن مسؤولى النادى قابلوا المبادرة بالرفض التام، وأكدوا أنهم ملتزمون بتضامنهم مع الأهلى إلى أقصى درجة.

فى شأن آخر، يواصل الفريق تدريباته اليومية بملعبه بالغردقة، تحت قيادة الصربى «نيبوشا»، بمشاركة جميع اللاعبين، حيث أعلن الجهاز الفنى عن جاهزية جميع لاعبيه فى الوقت الحالى، سواء أُقيمت مباراة الأهلى أو تم تأجيلها.

وأكد حسام غالى مدير الكرة، للاعبين ضرورة استمرار الأداء القوى خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد تحقيق الفوز الأول فى الجولة الماضية على مصر المقاصة.