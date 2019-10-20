شكرا لقرائتكم جينراسيون يغادر السنغال للقاهرة استعدادا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحركت بعثة نادى جينيراسيون فوت السنغالى، إلى القاهرة تمهيدا للوصول اليوم السبت فى الساعات الأولى من صباح الأحد استعدادا لمواجهة الزمالك، يوم الخميس المقبل على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

جينيراسيون



جينيراسيون Advertisements وأسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة المباراة للحكم الكاميروني أليوم أليوم نيانت ويعاومه كل من ايفيس جاي نوبي مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثاني وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب المباراة الغاني محمدوا نور الدين. وكان الحكم الكاميرونى أدار مباراة نهائى أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر والتى جمعت بين منتخبى الجزائر والسنغال فى ستاد القاهرة الدولى والتى انتهت بفوز المنتخب الجزائرى بلقب البطولة.

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