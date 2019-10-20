شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : لن أكمل الدورى حال تأجيل مباراة الأهلى والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن فريقه لن يكمل مسابقة الدورى المصرى الممتاز حال تأجيل مباراة الأهلى والجونة.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" نفذنا ما طلب مننا بمواجهة المقاولون العرب وحصلنا على الثلاث نقاط وإن لم يلعب الأهلى مباراة الجونة حال عدم لعب مباراة الأهلى والجونة".

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كان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي، احترامه للرؤية الأمنية التي تقرر على إثرها تأجيل مباراة القمة، إلا أنه أكد رفض لعب أي مباراة في مسابقة الدوري قبل أن يخوض مواجهة الزمالك.

ومن المقرر حسب جدول مواعيد الدورى المصرى أن يواجه الأهلى الجونة يوم الأربعاء المقبل.