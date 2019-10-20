شكرا لقرائتكم شوبير: الأهلى متمسك بعدم مواجهة الجونة .. والجناينى يكثف محاولاته لحل الآزمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي متمسك إلى الآن بعدم خوض مباراة الجونة والذي مقرر إقامتها الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

وأوضح شوبير في تصريحات تليفزيونية لقناة " on sport" رغم اتفاق الأهلي والجونة على عدم خوض المباراة إلا ان لائحة الجبلاية تقضى بعقاب الفريقين بخصم 9 نقاط من كل فريق، مع غرامة مالية كبيرة .

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وأشار أحمد شوبير أن هناك اتصالات بين عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة مع مسئولي الأهلي لحل الأزمة".

كان مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، قد أصدر بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية ورفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية وهو ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق و تأزم للموقف.