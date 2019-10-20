شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الاحد فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة بيراميدز والمقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الاثنين على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز . ومن المقرر أن يعلن مختار مختار قائمة الـ 18 لاعب التى ستدخل معسكر مغلق استعداداً لبيراميدز عقب المران الاخير . Advertisements ويحتل الانتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مباراتين وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف. وفاز الانتاج الحربى على نظيره انبى بهدف دون رد فى إطار مباريات الاسبوع الرابع للدوري الممتاز .

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