شكرا لقرائتكم المنتخب العسكرى الوطني يواجة نظيره الكندى فى مونديال العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتلقى فى الخامسة فجر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة والحادية عشرة صباحاً بتوقيت الصين، المنتخب العسكرى لكرة القدم مع نظيره الكندى بمدينة وهان الصينية فى إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس العالم العسكرية المقامة فى الصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى.

ويحتاج المنتخب العسكرى للفوز بهدفين نظيفين على نظيره الكندى مع فوز المنتخب العمانى على نظيره اليونانى للتأهل للدور التالى للبطولة مع وجود فرصة أخرى للصعود كأحسن توالت بالنظر لحسابات المجموعات الاخرى .

ويتصدر المنتخب العمانى المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على كندا برباعية دون رد ثم على منتخب مصر بهدف دون رد ، فيما يحل المنتخب اليونانى ثانياً برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع منتخب مصر سلبياً ثم فوزه على كندا بهدفين مقابل هدف ، بينما يحتل المنتخب المصرى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع اليونان ثم الخسارة من عمان ، فيما يقبع المنتخب الكندى فى المركز الاخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من عمان برباعية ثم الخسارة من اليونان بهدفين مقابل هدف

ومن جانبه طالب سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى لاعبيه بضرورة حصد النقاط الثلاث للمباراة مشدداً على ضرورة تسجيل أكبر عدد من الاهداف لضمان الصعود لدور الـ 16 للبطولة وتفادى حسبة برما مع المنتخب العمانى لضمان استكمال المشوار وحصد لقب كأس العالم العسكرية .

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وتأكد غياب عمرو جمال مهاجم المنتخب العسكرى عن المباراة بعد أن أثبتت الاشعة إصابته بمزق فى الخلفية والتى تعرض لها فى مباراة عمان .

ومن المتوقع أن يبدأ فارياس مباراة كندا بتشكيل مكوّن من "محمد بسام وأحمد علاء وعلى الفيل واسلام سرى وعاصم صلاح ومهند لاشين وعمرو السيسى وأحمد سمير وأبو المجد بوشا وكريم طارق وحسام باولو"

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.