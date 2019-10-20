شكرا لقرائتكم مصيلحى يطالب لجنة الحكام باختيار قضاة ملاعب دوليين لمباريات الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى لجنة الحكام فى الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور بأختيار حكام دوليين لإدارة مباريات فريق الإتحاد فى بطولة الدورى المصرى .

وأوضح مصيلحى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة " on sport " أنه يوجد أخطاء واضحة للحكام ولابد من مراعاة مسئولى الأندية بسبب ضغط الجمهور الذى يريد فريقه بالمراكز المتقدمة فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى .

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وأرسلت إدارة الإتحاد السكندرى أحتجاجاً للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة وادى دجلة بقيادة الحكم أحمد العدوى و الذى لم يكن موفقاً على الإطلاق وفقا لخطاب زعيم الثغر، وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق.

وأبرز القرارات التى اعترض عليها زعيم الثغر عدم احتساب الحكم ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادى وادى دجلة منعت الكرة وهى باتجاه المرمى ، بالإضافة إلى الغاء هدف صحيح للاعب سيسيه بداعى التسلل و هو القرار الذى جانبه الصواب أيضاً و أكدت الإعادة التليفزيونية و جميع خبراء التحكيم و المحليين صحة الهدف.

وأشار محمد مصيلحى رئيس النادى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام مُعبراً عن استيائه الشديد من أداء طاقم التحكيم الذى ساهم بشكل كبير في أنتهاء المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق و فقد نادى الاتحاد السكندرى لنقطتين كانت فى المتناول .