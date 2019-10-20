شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : مش هلعب فى قطر ممكن يخطفوا اللاعيبة ويطلبوا تبادل أسرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه جهز خطابا من أجل إرساله إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لرفض لعب السوبر الأفريقى فى قطر. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" جهزنا خطابا للكاف من أجل رفض اللعب في قطر ماذا يحدث لو اختطفوا لاعبي الزمالك وطلبوا تبادل أسرى". وتوج الزمالك بلفب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى بين فاز الترجى التونسى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك : مش هلعب فى قطر ممكن يخطفوا اللاعيبة ويطلبوا تبادل أسرى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.