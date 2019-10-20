قوارب البحرين وعُمان تتألق في سباق دبي للتجديف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطفت قوارب الأشقاء في مملكة البحرين وسلطنة عمان الأضواء في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس الأول، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020 وبالتزامن مع تحدي دبي للياقة.

وشهدت قناة دبي المائية في منطقة الجداف بالقرب من محمية خور دبي للحياة البرية، تظاهرة تراثية بحرية رياضية كبيرة جمعت 470 فرداً تنافسوا بقوة على متن 42 قارباً وزعت على شوطين، حيث شهدت المراحل المختلفة سجالاً ساخناً في كل شوط على طول مسار السباق الذي وصلت مسافته إلى 2.3 كلم رغم أن الحدث يعد الجولة الافتتاحية للموسم الجديد والذي يشمل أيضاً سباقين في هذه الفئة الأول في الثامن مع الشهر المقبل والثاني كأس آل مكتوم في الثاني والعشرين منه.

وأبهر القارب البحريني الخالدية 54 لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط، الجمهور في الشوط الأول والذي حمل اللون البرتقالي ليتفوق وبجدارة على 20 قارباً شاركوا أيضاً في هذا الشوط.

وتقدم الخالدية 54 على جميع القوارب في الشوط الأول ومن بينها الفريق الجديد الطيار 60 لمالكه هزاع محمد بن ربيع المهيري وبقيادة النوخذة إبراهيم سلطان المرزوقي والذي حلّ وصيف الشوط الأول، بينما نجح قارب شرطة دبي 3 والتابع للقيادة العامة لشرطة دبي وبقيادة النوخذة محمد إسماعيل مشموم الفلاسي في الحصول على المركز الثالث.

وحمل الشوط الثاني الذي رفع فيه العلم الأخضر، قمة الإثارة في التنافس الكبير الذي ظهر بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي حيث كان التفوق في هذا الشوط من نصيب القارب عُمان 44 التابع لوزارة الشؤون الرياضية في سلطنة عمان وبقيادة النوخذة حميد البحري والذي فاز بجدارة محرزاً المركز الأول في الأمتار الأخيرة.

وكان القارب البحريني فيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة حمد الرميحي قد تصدر الشوط منذ الانطلاقة وسط مطاردة من القارب عُمان 44 حتى الأمتار الأخيرة التي ابتسمت للثاني لتهديه اللقب الأول ويحرز أبناء البحرين المركز الثاني في الترتيب العام بينما صعد إلى منصة التتويج القارب خزام 18 لمالكه الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي وبقيادة النوخذة المخضرم أحمد احمدوه الشحي.

وجرت بعد نهاية السباق مراسم تتويج أبطال شوطي سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً الخالدية 54 والطيار 60 وشرطة دبي 3 (الشوط الأول) وعُمان 44 وفيكتوريوس 53 وخزام 18 (الشوط الثاني) بحضور كلاً من محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي والمقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري بشرطة دبي وهزيم محمد القمزي مدير السباقات ومحمد الشامسي مدير الدعم المؤسسي.

وأشاد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركة البحرينية العمانية في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي أثرت الحدث وكانت عاملاً من عوامل النجاح.

وأثنى القمزي في حديثه على الدور الكبير الذي تلعبه الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إنجاح السباقات البحرية وفي مقدمتها بلدية دبي التي احتفت بالحدث من خلال المكان الجميل والقيادة العامة لشرطة دبي التي شاركت بزوارقها في تأمين سلامة المشاركين وبقواربها في إثراء المنافسة ومؤسسة دبي للإعلام ممثلة في قنوات المشاهير التي قامت بنقل السباق على الهواء مباشرة وانضمت عبرها قناة البحرين الرياضية.