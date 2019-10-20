أحمد شوبير: الضربة الركنية للزمالك "المتسببة في الهدف" أمام المقاولون ليست صحيحة

الموجز
قال الإعلامي أحمد شوبير أن الضربة الركنية للزمالك المتسببة في الهدف الأول للأبيض والذي أحرزه التونسي فرجاني ساسي أمام المقاولون، غير صحيحة.
وتابع "شوبير" خلال تقيدم برنامجه "ملعب on" , والماع عبر فضائية "on sport" : خطأ المدافعين في التمركز ومراقبة فرجاني ساسي وتوقيت خروج محمود أبو السعود من مرماه والتعامل مع الكرة هو الأبرز والأهم في التعامل مع اللعبة وليس احتساب الكرة ضربة ركنية .
مضيفا : محمود البنا، حكم المباراة لم يقدم مباراة متميزة، رغم تألقه في الفترة الماضية .
كان الزمالك فاز على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز .
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