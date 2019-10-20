زيزو: الكثيرين نصحوني بتطوير أدائي وتعرضت للظلم بسبب الأهداف

أكد لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، عن أنه سعيد بإحرازه هدف الفوز والذي كان السبب في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز على استاد السلام.

كما أكد زيزو أن الزمالك استطاع السيطرة على مجريات المباراة باستثناء الهدف، والذي قام بوصفه بـ”المسروق”، مضيفا أن فريق المقاولون عنيد والذي يقوده عماد النحاس المدير الفني المخضرم، مشيرا إلى أن وجود مدرب الأحمال الجديد الأسباني جوزيه مانويل رودريجيز، استطاع تطوير الأداء البدني للاعبين وتعويض جزء كبير كان مفقود في اللاعبين.

متابعا حديثه قائلا “كثيرون نصحوني بتطوير أدائي، وأن أحاول الظهور بشكل أكثر عن طريق احراز الأهداف أو صناعتها، خاصة وإنني ظُلمت خلال الفترة الأخيرة، لأن التقييم كان بناءًا على الأهداف، لكن هذا التقييم ساعدني أطور من نفسى”.