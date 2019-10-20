اتحاد جدة السعودي يقرر اقالة المدير الفني للفريق

صرح نادى اتحاد جدة السعودي بأنه تم اليوم فسخ التعاقد مع التشيلى لويس سييرا المدير الفني للفريق، وذلك عقب النتائج السيئة التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة، كما أعلن النادي السعودي عبر الموقع الرسمي له انه تم تكليف المدرب الوطنى محمد العبدلى لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، لحين اختيار جهاز فني جديد.

حيث خسر الاتحاد من فريق الوحدة بهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “مدينة الملك عبد العزيز الرياضية” بمكة المكرمة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، فيما كان قد تلقي هزيمة أيضا في اللقاء السابق على أرضه ووسط جماهيره ضد فريق الحزم بنتيجة 2-1 لتكون تلك الخسارة رقم أربعة بهذا الموسم.