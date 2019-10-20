شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: حرس الحدود يسير على الطريق الصحيح ودائما مساند للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود عن رضاه التام عن آداء لاعبى الفريق خلال الفترة الماضية فى بطولة الدورى المصرى، وأن يسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف وهو تحقيق مركز متقدم فى جدول ترتيب البطولة.

وأوضح طارق العشرى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن الفريق أبرم 15 صفقة على مستوى جيد خلال الانتقالات الصيفية الماضية وهذا عقب الاستفادة المادية من بيع النيجيرى موسيس و أمام عاشور وهذة السياسة جيدة لفريق حرس الحدود وبالاضاقة الى مساندة مجلس الاداراة للجهاز الفنى واللاعبين .

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وأشار طارق العشرى أنه يسعى الى حصد أكبر عدد من النقاط فى مباريات الدور الاول من بطولة الدورى المصرى وذلك لتجنب الصراع على الهبوط وهذا الامر عانى منه الفريق الموسم الماضى.

وأضاف طارق العشرى أنه يتمنى تواجد فريق الاتحاد السكندرى فى مكانة كبيرة خلال المرحلة المقبلة وأمتلاكة شعبية جماهيرية كبيرة و أنه دائما داعما له خلال المشاركة فى البطولة العربية وحصد اللقب.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 6 نقاط عقب الفوز على الاسماعيلى و التعادل فى ثلاث مباريات.