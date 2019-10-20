شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: طرد فرجانى ساسى يُصعب إقامة القمة.. والأهلى لن يتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن طرد التونسي فرجاني ساسى لاعب وسط الزمالك فى لقاء المقاولون بالجولة الخامسة للدوري سيجعل الفريق الأبيض يرفض خوض مباراة القمة أمام الأهلى قبل فترة التوقف الدولى.

وأضاف كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: " الأهلي هو الآخر لن يتراجع عن موقفه وسيرفض خوض لقاء الجونة المقرر له الأربعاء المقبل بالجولة الخامسة إلا بعد خوض مباراة الزمالك المؤجلة.

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وتوقع كريم تأجيل مباراة الأهلي والجونة على أن تقام مباراة القمة المؤجلة عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.