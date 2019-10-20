شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث قرارات تحكيمية بين الصواب والخطأ في لقاء الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الزمالك و المقاولون

المسابقة : الدوري العام ( الجولة الخامسة )

استاد : السلام

نتيجة المباراة : هدفين مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم ساحة : محمود البنا

المساعد الأول : سمير جمال

المساعد الثاني : محمد عزازي

الحكم الرابع : طارق سامي

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : محمود البنا

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القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة :ثلاث قرارات تحكيمية مهمة من الحكم محمود البنا ومساعد الحكم الاول سمير جمال الأبرز في اللقاء ، الحالة الاولي كانت من نصيب الحكم المساعد سمير جمال وقرار استمرار اللعب في هدف المقاولون الاول في الدقيقه 14 من الشوط الاول وحالة من الحالات الصعبة والدقيقه نتيجة التمركز الجيد والربط الصحيح بين لحظة اللعب وموقف التسلل لايوجد تسلل .

والحالة الثانية في الدقيقه 55 تغاضي الحكم عن طرد لاعب الزمالك فرجاني ساسي نتيجه استخدام القوة الزائده ضد لاعب المقاولون أحمد الشيمي .

والحالة الثالثة قرار صحيح من الحكم باشهار البطاقة الحمراء مباشرة للاعب المقاولون سيف الدين الجزيري في الدقيقه 94 لاستخدام الكوع في وجه لاعب الزمالك بن شرقي وقرار صحيح .

تقييم عنصر اتاحة الفرصة :طبق الحكم اتاحة الفرصة لصالح المقاولون في الدقيقه 55 علي الرغم من وجود مخالفة تستحق البطاقه الحمراء للاعب الزمالك فرجاني ساسي وكان الافضل ان يوقف اللعب نتيجه شدة المخالفة .

العقوبات الانضباطية :أنذر الحكم كلا من محمود ابوالسعود ، شكري نجيب ، ابراهيم صلاح ، عبدالوهاب اسماعيل ، محمد مجلي من نادي المقاولون نتيجة الاعتراض وأشهر البطاقة الحمراء للاعب المقاولون سيف الدين الجزيري في الدقيقه 94 نتيجه أستخدام الكوع في وجه لاعب الزمالك اشرف بن شرقي .

وفي الدقيقه 83 يقوم الحكم باشهار البطاقة الحمراء للاعب الزمالك فرجاني ساسي للانذار الثاني ، لم ينجح الحكم في تقدير مخالفه فرجاني ساسي ضد احمد الشيمي لاعب المقاولون في الدقيقه 55 والتي كانت تستحق البطاقه الحمراء مباشرة نتيجة استخدام الحذاء في ساق لاعب المقاولون .

اللياقة البدنية والتحرك والتمركز : لياقة بدنية جيدة علي مدار شوطي اللقاء واستخدام لعنصر التحمل العام وتحمل السرعة ، والسرعة القصوي في الهجوم المعاكس ، وفي بعض فترات المباراة تداخل الحكم في مسار اللعب نتيجة التمركز والتحرك الخاطئ .

المساعد الأول :أشار علي حالات التسلل في الدقائق 1 واشار باستمرار اللعب في هدف المقاولون الاول وقرار رائع ومتميز نتيجه صعوبة الحالة التحكيمية لايوجد تسلل علي لاعب المقاولون ، وتعاون في احتساب المخالفات في الدقائق 51 ، 87 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني :تعاون في احتساب المخالفات القريبة منه في الدقائق 30 ، 40 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع :تعاون مع الحكم خارج الملعب بشكل جيد طبقا للقانون .