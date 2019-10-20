طنطا ينتظر رد الاتحاد الدولى لكرة القدم فى أزمة " أفيرى "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولى فريق طنطا رد الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " على أستخراج بطاقة دولية مؤقتة للكينى جون أفيرى مهاجم الفريق الطنطاوى خلال المرحلة المقبلة والمشاركة فى مباريات بطولة الدورى المصرى. وتعاقد فريق طنطا مع الكينى جون أفيرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية فى صفقة أنتقال حر ولكن جاء رفض نادى سوفاباكا الكينى بارسال البطاقة الدولية للاعب الذى لعب لهم الموسم الماضى بسبب التعاقد معه. ويستضيف فريق طنطا نظيره سموحه السكندري ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها على ملعب طنطا يوم 28 من الشهر الجاري. Advertisements ويحتل فريق طنطا المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 4 نقاط عقب الفوز على وادى دجلة والتعادل أمام حرس الحدود، والهزيمة من بيراميدز.

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