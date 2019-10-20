شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وائل التراس رئيس لجنة المناطق باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل الدكتور وائل التراس رئيس لجنة المناطق باتحاد الكرة بعد صراع مع المرض. وسبق وتولى وائل التراس رئاسة منطقة الغربية لكرة القدم، قبل أن يصدر اتحاد الكرة قرارا بتعيينه رئيسا للجنة المناطق.

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