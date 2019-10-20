شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 19 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 19 / 10 / 2019 العديد من الاخبار الهامة على رأسها تخيير حسام عاشور قائد الفريق من الإعتزال او التجديد لمدة موسم واحد فقط

شاهد.. الأهلى يواصل تدريباته فى التتش رغم الإعلان عن عدم مواجهة الجونة

يواصل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى استعداداته للمراحلة المقبلة، رغم أن مجلس القلعة الحمراء أكد فى بيانه الأخير، أن الفريق لن يلعب أى مباراة محلية قبل مواجهة الزمالك فى مباراة القمة، والتى تم تأجيلها لدواع أمنية بعد أن كان مقرر إقامتها اليوم السبت.

فايلر يقود فقرة للكرات العرضية في مران الأهلي

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.

فايلر يعالج أزمة إهدار الفرص في مران الأهلي

عكف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على علاج أزمة أهدار الفرص والرعونة أمام المرمى، والتي ظهرت بشكل كبير خلال مران الفريق اليوم السبت والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

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صالح جمعة يعتذر لجيلبرتو الإعلاميين بعد إصابته فى مواجهة الأهلى الودية

أجرى صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، اتصالاً هاتفياً بأحمد كمال الشهير بجيلبرتو لاعبى نادى الإعلاميين والذى تسبب صالح جمعة فى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى خلال مواجهة الفريقين الودية.

الأهلي يخير حسام عاشور بين الاعتزال أو التجديد موسماً

يخير مسئولو النادي الأهلي حسام عاشور، قائد الفريق، بين التجديد لمدة موسم أو الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، وينتهى عقد حسام عاشور مع الأهلي فى نهاية الموسم الجارى برفقة عدد من النجوم الآخرين منهم أحمد فتحى ووليد سليمان وشريف إكرامى.

الأهلي يرفض الاستعجال فى عودة محمود متولي بسبب التوقف

يرفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، الاستعجال فى إعادة محمود متولي مدافع الفريق للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى.